Pestato a sangue dal branco a ferito gravemente | tutti ventenni i tre responsabili
Il 7 settembre 2025 tre giovani sono stati coinvolti in un'aggressione violenta ai danni di un ragazzo, che ha riportato ferite gravi. Nei giorni successivi, i Carabinieri hanno avviato le indagini e, poco tempo fa, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare con l’obbligo di permanenza domiciliare e il monitoraggio con braccialetto elettronico nei confronti di tutti e tre. La vicenda si è così conclusa con l’arresto dei presunti responsabili.
Si chiude il cerchio sulla brutale aggressione del 7 settembre 2025. Come già anticipato in anteprima da StatoQuotidiano, i Carabinieri avrebbero dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arredti domiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di tre.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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