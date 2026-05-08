Pestato a sangue dal branco a ferito gravemente | tutti ventenni i tre responsabili

Il 7 settembre 2025 tre giovani sono stati coinvolti in un'aggressione violenta ai danni di un ragazzo, che ha riportato ferite gravi. Nei giorni successivi, i Carabinieri hanno avviato le indagini e, poco tempo fa, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare con l’obbligo di permanenza domiciliare e il monitoraggio con braccialetto elettronico nei confronti di tutti e tre. La vicenda si è così conclusa con l’arresto dei presunti responsabili.

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Si chiude il cerchio sulla brutale aggressione del 7 settembre 2025. Come già anticipato in anteprima da StatoQuotidiano, i Carabinieri avrebbero dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arredti domiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di tre.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Casalpusterlengo: pestato a sangue dal branco per rubargli telefonino e collana “Non puoi farlo!”. Pestato a sangue dal branco: il motivo è assurdoUn gesto apparentemente banale, come lasciare l’auto in sosta per raggiungere un appuntamento, può trasformarsi in pochi minuti in un episodio di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Studio Aperto: Torino, pestato a sangue dal branco Video; Pestato a sangue per aver strappato i manifesti per Ramelli in strada: Spedizione punitiva; Ancora violenza a Massa, pestato a sangue fuori dal supermercato; Guadagna, rimprovera un gruppo di ragazzi che gioca a pallone e viene pestato a sangue. Ancora violenza a Massa, pestato a sangue fuori dal supermercatoL’aggressore è stato arrestato dai carabinieri; dopo la convalida è stato rimesso in libertà con il divieto di dimora ... msn.com Pestato a sangue dal branco. Violento raid nel centro storico. Vittima un venticinquenneLo hanno aspettato al varco, lo hanno circondato e poi lo hanno massacrato di botte, almeno in cinque, forse sei, contro uno. Un vero e proprio agguato, forse per un regolamento di conti, si sospetta ... ilgiorno.it Telequattro Trieste. . TRIESTE | REGOLAMENTO DI CONTI PONZIANA: 48ENNE STRANIERO AGGREDITO E PESTATO DA 4 UOMINI – Sembra avere tutti i contorni di un regolamento di conti l’episodio avvenuto ieri sera nel rione di Ponziana. Un uomo di 4 - facebook.com facebook Animatore della parrocchia pestato dal branco per un parcheggio. Accerchiato da un gruppo di ragazzi e preso a calci e pugni. Il sacerdote: "Sono delle bestie". #ANSA x.com