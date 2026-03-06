Pestato in piazza per una rapina dopo la dialisi | in tre gli spezzano una gamba

In pieno giorno, nel centro di Ancona, un uomo che aveva appena terminato la dialisi è stato aggredito da tre persone. Durante l'intervento, gli hanno spezzato una gamba mentre cercavano di rapinarlo. La vittima è stata colpita in strada, davanti a numerosi passanti, e successivamente trasportata in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di identificare gli aggressori.

L'agguato in pieno giorno, a un 41enne, per portargli via portafoglio e cellulare. Solo uno è finito a processo. In aula il racconto della vittima e quello di una testimone ANCONA - Un’aggressione in pieno giorno, nel cuore della città, per rapinare un uomo appena uscito dall’ospedale. È finita davanti al collegio penale del tribunale dorico la vicenda avvenuta il 5 ottobre 2022 in piazza Cavour, dove un cittadino peruviano di 41 anni fu accerchiato e picchiato da tre uomini nel tentativo di rubargli portafoglio e cellulare. Per quei fatti è sotto processo un pachistano di 33 anni, difeso dall’avvocato Edoardo Massari, accusato di tentata rapina e lesioni aggravate in concorso con altri due connazionali – il fratello di 31 anni e un 39enne – entrambi al momento irreperibili. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

