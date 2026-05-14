I carabinieri del Nil di Napoli hanno messo sotto sequestro l’area esterna di una villa a Massa Lubrense appartenente a un noto cantante britannico. L’intervento è avvenuto a seguito di controlli che hanno evidenziato alcune irregolarità legate alla sicurezza del cantiere presente nel sito. Sono state contestate violazioni che riguardano le norme di sicurezza sul lavoro e sulla gestione del cantiere. Nessuna persona è rimasta ferita durante le operazioni, e sono in corso ulteriori accertamenti.

I carabinieri del Nil di Napoli hanno disposto il sequestro dell’area esterna della residenza appartenente al cantante britannico Sting. Denunciato l’amministratore dell’impresa impegnata nei lavori. L’intervento dei militari ha riguardato l’area esterna della residenza, compresi terrazzi e spazi annessi, per una superficie complessiva di circa mille metri quadrati. Al termine degli accertamenti, i carabinieri del Nil hanno denunciato l’amministratore unico dell’impresa incaricata dei lavori nella villa dell’ex leader dei The Police. Contestualmente sono state elevate sanzioni e ammende per un importo complessivo di circa 26mila euro. Secondo quanto emerso dai controlli, sarebbero state riscontrate diverse violazioni in materia di sicurezza. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Sequestrato il cantiere nella villa di Sting a Massa Lubrense: denunciate violazioni sulla sicurezza

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