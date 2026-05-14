Le autorità delle Canarie hanno sequestrato un carico di circa 30 tonnellate di cocaina a bordo di un cargo. L’operazione ha portato all’arresto di uno dei presunti trafficanti coinvolti nel trasporto. Durante le indagini sono state analizzate le modalità di nascondiglio della droga, tra cui un doppio fondo utilizzato per eludere i controlli di sicurezza. Sono in corso ulteriori verifiche per identificare altri soggetti e il percorso dello stupefacente.

? Domande chiave Chi è il narcotrafficante Chubby Jos dietro il carico da miliardi?. Come faceva la droga a sfuggire ai controlli nel doppio fondo?. Perché il Parlamento di Tobruk minaccia la Spagna dopo il sequestro?. Quali legami uniscono la mafia olandese ai porti controllati da Haftar?.? In Breve Equipaggio di 23 persone arrestato con armi e munizioni nel Porto de Luz. Narcotrafficante Jos Leijdekkers Chubby Jos indagato per il carico da 2 miliardi di euro. Parlamento di Tobruk minaccia rottura diplomatica con l'ambasciatore Javier Soria Quintana. Relazioni Madrid-Cirenaica tese per precedenti sequestri di droni e navi verso la Libia. La Guardia Civil ha intercettato 30 tonnellate di cocaina al largo delle Canarie il 5 maggio scorso, bloccando il cargo Arconian diretto verso il porto libico di Bengasi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sequestrate 30 tonnellate di cocaina: fermo di un cargo alle Canarie

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