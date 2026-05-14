Senza assunzioni giustizia paralizzata protesta di fronte al tribunale FOTO

Proteste davanti al tribunale in risposta alla carenza di personale che interessa diversi settori, tra cui cancellerie, assistenza giudiziaria, funzionari contabili e assistenti tecnici. La mancanza di assunzioni ha causato un blocco delle attività, con molte funzioni che non possono essere svolte regolarmente. La situazione ha portato a una paralisi del sistema giudiziario, evidenziando le difficoltà legate alla precarietà e alla scarsità di risorse umane. La protesta mira a richiamare l’attenzione sulle conseguenze di questa crisi.

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