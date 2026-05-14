Senza assunzioni giustizia paralizzata protesta di fronte al tribunale FOTO
Proteste davanti al tribunale in risposta alla carenza di personale che interessa diversi settori, tra cui cancellerie, assistenza giudiziaria, funzionari contabili e assistenti tecnici. La mancanza di assunzioni ha causato un blocco delle attività, con molte funzioni che non possono essere svolte regolarmente. La situazione ha portato a una paralisi del sistema giudiziario, evidenziando le difficoltà legate alla precarietà e alla scarsità di risorse umane. La protesta mira a richiamare l’attenzione sulle conseguenze di questa crisi.
Precarietà e mancanza di personale in ogni settore, dalle cancellerie all'assistenza giudiziaria, dai funzionari contabili agli assistenti tecnici, a tal punto da mettere in ginocchio tutto il ‘sistema giustizia’. È l'ennesima denuncia, con un presidio di protesta questa mattina di fronte al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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