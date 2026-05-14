Senza assunzioni giustizia paralizzata protesta di fronte al tribunale FOTO

Da firenzetoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Proteste davanti al tribunale in risposta alla carenza di personale che interessa diversi settori, tra cui cancellerie, assistenza giudiziaria, funzionari contabili e assistenti tecnici. La mancanza di assunzioni ha causato un blocco delle attività, con molte funzioni che non possono essere svolte regolarmente. La situazione ha portato a una paralisi del sistema giudiziario, evidenziando le difficoltà legate alla precarietà e alla scarsità di risorse umane. La protesta mira a richiamare l’attenzione sulle conseguenze di questa crisi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Precarietà e mancanza di personale in ogni settore, dalle cancellerie all'assistenza giudiziaria, dai funzionari contabili agli assistenti tecnici, a tal punto da mettere in ginocchio tutto il ‘sistema giustizia’. È l'ennesima denuncia, con un presidio di protesta questa mattina di fronte al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

La protesta sindacale di fronte al Tribunale: "Difendiamo i diritti dei lavoratori della giustizia"Circa una quarantina di persone ha preso parte, questa mattina al presidio organizzato dalla Fp Cgil di Ravenna nel parcheggio del Tribunale di...

Leggi anche: Ministero della Giustizia, al via le assunzioni per 10 mila funzionari precari: i requisiti e scadenze

Si parla di: FOTO - Protesta di fronte al Palazzo di Giustizia per chiedere assunzioni e stabilizzazione dei precari; La rete giudiziaria in tilt in tutta Italia: servizi fermi per il secondo giorno di fila. I magistrati: Paralisi non più tollerabile.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web