La protesta sindacale di fronte al Tribunale | Difendiamo i diritti dei lavoratori della giustizia

Quaranta persone si sono radunate questa mattina nel parcheggio del Tribunale di Ravenna per un presidio organizzato dalla Fp Cgil locale. La manifestazione è stata indetta per evidenziare le condizioni del Palazzo di Giustizia e ha coinvolto rappresentanti sindacali e lavoratori del settore. La protesta si è svolta senza incidenti, con i partecipanti che hanno esposto alcuni cartelli e chiesto interventi per migliorare la situazione.