La protesta sindacale di fronte al Tribunale | Difendiamo i diritti dei lavoratori della giustizia
Quaranta persone si sono radunate questa mattina nel parcheggio del Tribunale di Ravenna per un presidio organizzato dalla Fp Cgil locale. La manifestazione è stata indetta per evidenziare le condizioni del Palazzo di Giustizia e ha coinvolto rappresentanti sindacali e lavoratori del settore. La protesta si è svolta senza incidenti, con i partecipanti che hanno esposto alcuni cartelli e chiesto interventi per migliorare la situazione.
Circa una quarantina di persone ha preso parte, questa mattina al presidio organizzato dalla Fp Cgil di Ravenna nel parcheggio del Tribunale di Ravenna per protestare contro le condizioni del Palazzo di Giustizia. Una mobilitazione nata dopo la grave situazione denunciata nei giorni scorsi dal.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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