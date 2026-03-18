Ministero della Giustizia al via le assunzioni per 10 mila funzionari precari | i requisiti e scadenze

Il Ministero della Giustizia ha avviato le procedure di assunzione per 10.000 funzionari precari. La decisione, annunciata qualche settimana fa in Parlamento e riportata nella Relazione sullo stato della Giustizia, prevede il reclutamento di nuovi dipendenti. Sono stati pubblicati i requisiti e le scadenze per la presentazione delle domande. La procedura riguarda esclusivamente i candidati in possesso dei requisiti richiesti.

L’obiettivo era stato esposto poche settimane fa in Parlamento. Scritto a chiare lettere nella Relazione sullo stato della Giustizia. Vale a dire «non disperdere il patrimonio di competenze acquisite in termini di efficientamento degli Uffici giudiziari e di riduzione dei tempi processuali e dei carichi di lavoro». È proprio questa la premessa alla più grande stabilizzazione di precari degli ultimi anni. Il ministero della Giustizia ha pubblicato sulla piattaforma InPa i bandi di concorso che permetteranno a quasi 10 mila dipendenti (9.368 per l’esattezza), assunti tempo determinato, di poter entrare definitivamente nei ranghi dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Ministero della Giustizia, al via le assunzioni per 10 mila funzionari precari: i requisiti e scadenze Articoli correlati Aperte le selezioni per 327 funzionari in diversi Ministeri: requisiti, scadenze e come fare domandaRoma, 25 dicembre 2025 – È stato pubblicato un concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 327 unità... Regione, sì al bilancio consolidato 2024: sbloccate le assunzioni dei nuovi funzionari e le stabilizzazioni degli AsuLa soddisfazione del presidente Renato Schifani: "Energie nuove all'amministrazione". Aggiornamenti e notizie su Ministero della Giustizia Temi più discussi: Pubblicato l'avviso di stabilizzazione del personale al Ministero della Giustizia assunto con il PNRR; Polizia penitenziaria, l’Uspev del Casellario giudiziario; Ispettori del Ministero della Giustizia al lavoro con serenità; Giustizia, al via i bandi per stabilizzare 9.368 precari PNRR. Ministero della Giustizia, al via le assunzioni per 10 mila funzionari precari: i requisiti e scadenzeL’obiettivo era stato esposto poche settimane fa in Parlamento. Scritto a chiare lettere nella Relazione sullo stato della Giustizia. Vale a dire «non disperdere il patrimonio ... ilmessaggero.it Referendum, studentessa fuorisede protesta al MinisteroIn vista del referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia, a Roma una studentessa fuorisede ha iniziato un sit-in e manifestato davanti al Ministero della Giustizia per chieder ... tg24.sky.it Dopo il presidio di ieri al ministero della Giustizia, il gruppo si è spostato oggi a piazza Monte Citorio. #referendum - facebook.com facebook Dopo il presidio di ieri al ministero della Giustizia, il gruppo si è spostato oggi a piazza Monte Citorio. #referendum x.com