Il sostituto procuratore generale Stefano Orsi ha chiesto di confermare in appello la sentenza di primo grado nel processo legato all'operazione ‘Aspromonte emiliano’. La richiesta riguarda tutte le posizioni coinvolte e si basa sulla decisione già presa in primo grado. La vicenda riguarda il traffico di grandi quantità di droga proveniente dal Sudamerica.

Conferma della sentenza emessa in primo grado per tutte le posizioni: è la richiesta avanzata dal sostituto procuratore generale Stefano Orsi nel processo scaturito dall’operazione ‘Aspromonte emiliano’. Davanti alla Corte d’Assise d’Appello presieduta dal giudice Domenico Stigliano – che pronunciò anche la sentenza di secondo grado per l’omicidio di Saman Abbas – a latere Stefania Di Rienzo e i membri popolari, sfilano 31 imputati con rito abbreviato. L’inchiesta della Finanza di Bologna, coordinata dal pm della Dda Roberto Ceroni, culminò nel maggio 2023 in 41 misure cautelari a carico di persone ritenute esponenti della criminalità organizzata di Reggio Calabria e Crotone, in affari coi cartelli della droga di Colombia, Perù e Bolivia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tonnellate di droga dal Sudamerica: "Confermare sentenza di primo grado"

Empoli, incinta morì in ospedale: assolte in appello tre dottoresse. Sentenza ribaltata dopo la condanna di primo gradoEMPOLI – La Corte d'Appello di Firenze ha assolto, ribaltando la sentenza in primo grado, tre dottoresse del reparto di ostetricia e ginecologia...

