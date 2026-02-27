Bocciato per i voti del primo quadrimestre promosso dal Tribunale | la sentenza che cambia il modo di motivare le insufficienze Cosa hanno detto i giudici

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quinta, ha emesso una sentenza il 23 febbraio scorso che ha riguardato un caso di valutazioni scolastiche. La sentenza, numero 008572026, ha deciso di chiudere un contenzioso senza entrare nel merito, poiché la questione si era già risolta nel corso del procedimento. La decisione ha riguardato le modalità di motivazione delle insufficienze scolastiche.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quinta, con sentenza n. 008572026 del 23 febbraio scorso, ha chiuso un contenzioso scolastico senza entrare nel merito, perché il problema si era già risolto durante il processo.

Alunno con disabilità aggredisce la docente: il Tribunale condanna il Ministero per assenza del sostegno. Risarciti 8.790 euro per le lesioni subite. Cosa hanno detto i giudiciIl Tribunale di Lecce ha riconosciuto la responsabilità del Ministero dell'Istruzione e del Merito per le lesioni riportate da una docente aggredita...

Alunno con disabilità aggredisce docente: il Tribunale condanna il Ministero per assenza del sostegno. Risarciti 8.790 euro per le lesioni subite. Cosa hanno detto i giudiciIl Tribunale di Lecce ha riconosciuto la responsabilità del Ministero dell'Istruzione e del Merito per le lesioni riportate da una docente aggredita...

