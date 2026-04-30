Senigallia Pierfederici sceglie Romano | la cultura guida il futuro

A Senigallia, Mauro Pierfederici ha annunciato il sostegno a Dario Romano per le prossime elezioni amministrative, che si terranno il 24 e 25 maggio 2026. La decisione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui motivi alla base della scelta. La campagna elettorale è ormai avviata e le candidature sono state ufficializzate, con Romano che si presenta come candidato del centrosinistra.

? Cosa sapere Mauro Pierfederici sostiene Dario Romano per le amministrative di Senigallia del 24-25 maggio 2026.. Il progetto elettorale del Partito Democratico punta sulla cultura come motore di coesione sociale.. Il candidato del Partito Democratico Mauro Pierfederici ha espresso il proprio sostegno a Dario Romano in vista delle elezioni amministrative di Senigallia previste per i giorni 24 e 25 maggio 2026, delineando un progetto che mette al centro la coesione sociale. L’attore e regista, impegnato da circa trent’anni nel settore della cultura, ha scelto di unirsi alla lista guidata da Romano per proporre una visione della città capace di coniugare lo sviluppo sostenibile con una particolare attenzione verso le fasce più fragili della popolazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia, Pierfederici sceglie Romano: la cultura guida il futuro Notizie correlate Senigallia, Italia Viva sfida il futuro con la lista di Romano? Cosa sapere Italia Viva entra nella lista Progetto Senigallia Riformista a sostegno di Dario Romano. Senigallia, la sfida di Romano: il centrosinistra punta sulla nuova unioneLa sfida per il governo di Senigallia si entra nel vivo con il centrosinistra che punta a ricompattare le proprie forze in vista del voto previsto... Approfondimenti e contenuti Mauro Pierfederici: Dario Romano incarna un ponte tra le generazioniSono Mauro Pierfederici, attore, regista e formatore teatrale. Da circa trent’anni lavoro nel mondo del teatro e della cultura: ho messo in scena testi di Pirandello, Brecht, Shakespeare, Molière, Wil ... senigallianotizie.it Senigallia: il sindaco uscente Olivetti insidiato da Dario Romano e dalla sorpresa Marco BinciIl leader di Rinasci Italia si è presentato in extremis per contendere la poltrona di sindaco a centrodestra e centrosinistra: ecco tutte le liste. ilrestodelcarlino.it