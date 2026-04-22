La Vigor Senigallia si prepara ai prossimi playoff dopo aver ottenuto una vittoria importante a Castelfidardo. La squadra tornerà in campo con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo, consapevole che il successo dipenderà anche dai risultati delle squadre concorrenti, Notaresco e L’Aquila. La partita rappresenta un momento decisivo per la stagione, con la squadra concentrata a mantenere alta l’attenzione fino al fischio finale.

La Vigor torna al lavoro dopo l’ottima affermazione di Castelfidardo. Se alla fine per i ragazzi di Clementi sarà gloria, dipenderà sia dalla capacità di rimanere concentrati fino alla fine sia dai risultati delle dirette concorrenti: nello specifico Notaresco e L’Aquila. "A Castelfidardo abbiamo disputato una buona gara, contava vincere e ci siamo riusciti – spiega Roberto Moroni, direttore sportivo della Vigor -. Una risposta concreta a coloro che pensavano che avremmo tirato i remi in barca, tuttavia sappiamo che, da qui alla fine, avremo solo un risultato a disposizione per raggiungere i playoff: la vittoria". I rossoblu sono tornati al lavoro sotto la pioggia battente per prepararsi al meglio in vista dell’ultima gara al "Bianchelli", in programma domenica prossima contro il Chieti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Vigor Senigallia. "Per i playoff un solo risultato: la vittoria»

Vigor Senigallia - UniPomezia 1938 3-2

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