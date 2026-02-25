Qui Senigallia La Vigor è falcidiata Ora tocca a Novelli

A Senigallia, la Vigor affronta una serie di infortuni che hanno colpito diversi giocatori chiave, riducendo le possibilità di scelta dell’allenatore. La causa principale risiede nella continuità di problemi fisici che ostacolano la preparazione e le rotazioni in campo. La squadra si trova ora a dover gestire un momento difficile, con molte assenze che complicano la strategia in vista delle prossime partite. La situazione resta complicata e richiede soluzioni immediate.

Se non fosse per una situazione di classifica ottimale, la Vigor avrebbe ben poco da sorridere. Il tema è sempre lo stesso: la piaga degli infortuni. L’ultimo in ordine temporale è quello del portiere Novelli. Non un semplice risentimento al polpaccio come si pensava, bensì un problema al soleo che terrà ai box il talentuoso estremo difensore umbro per 3-4 settimane. Il giovane scuola Ternana ha provato a scendere in campo contro la Sammaurese, purtroppo però nel corso del primo tempo si è visto costretto a chiedere il cambio. Al suo posto il coetaneo Diego Perini: senigalliese, classe 2007, che ha avuto il merito di esordire con autorevolezza in un match tutt’altro che semplice. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Qui Senigallia. Novelli talismano Vigor: "Una società fantastica»A Senigallia, la Vigor si distingue per i risultati recenti, attribuibili anche al contributo di Filippo Novelli.

Qui Senigallia. Emergenza infortuni. La Vigor ora speraA Senigallia, la Vigor si prepara con impegno per concludere l’anno in modo positivo.

Vigor Senigallia - Calcio Termoli 1920 1-1

Temi più discussi: La Vigor Senigallia supera con merito (3-1) l’esame Sammaurese / FOTO; Vigor Senigallia, eccoti la Sammaurese; Tabellino partita Ostiamare vs Vigor Senigallia; Calcio: carattere e qualità, la Vigor Senigallia passa 3-1 l’esame Sammaurese.

Qui Senigallia. La Vigor ritrova l’ex: Antonioli, un grande»Al momento le condizioni di Tonelli non preoccupano la Vigor. Il centrocampista di Marotta, uscito preventivamente a Notaresco per ... sport.quotidiano.net

Qui Senigallia. La Vigor e gli infortuni: Gambini sente dolore»Bene i risultati, meno incoraggianti le notizie legate agli infortuni, ormai divenute una triste abitudine. La settimana della Vigor ... ilrestodelcarlino.it

Donazione alla Neurologia di Senigallia Leggi la notizia qui https://www.astancona.marche.it/it/ast-comunica/comunicati-stampa/donazione-alla-neurologia-di-senigallia - facebook.com facebook