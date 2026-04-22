Durante un convegno dedicato al turismo accessibile tenutosi alla Leopolda, la ministra per le Disabilità ha sottolineato l'importanza di riconoscere nelle persone le potenzialità, piuttosto che i limiti. La ministra ha partecipato all'evento chiamato “Italia insieme”, dove sono stati affrontati temi legati all'inclusione nel settore turistico. La discussione si è concentrata su iniziative e strategie per migliorare l'accessibilità e favorire la partecipazione di tutti.

Firenze, 22 aprile 2026 – Ad aprire alla Leopolda il convegno sul turismo accessibile “Italia insieme”, è stata la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli. “È un evento che dedichiamo al turismo accessibile, ma che in realtà – ha dichiarato – è molto di più. E’ qualcosa che mette al centro le persone e il diritto di tutti di essere pienamente cittadini perché viaggiare, muoversi, spostarsi, andare in vacanza, avere anche tempo ricreativo di qualità e liberamente scelto è un diritto di tutti, al pari di tante aree di intervento della vita quotidiana”. Per la ministra, il tema dell’accessibilità deve essere affrontato con una prospettiva diversa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turismo accessibile, la ministra Locatelli: “Vedere nelle persone le potenzialità e non i limiti”

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