Semi di pace | battute finali del progetto educativo a Roccella Jonica

Sabato 16 maggio alle 9.30 all’ex Convento dei Minimi a Roccella Jonica si svolgerà l’evento finale di “Semi di pace”, un progetto educativo promosso dall’amministrazione comunale, dall’istituto scolastico locale e da Rondine Cittadella della Pace. L’iniziativa ha coinvolto studenti e insegnanti nel corso di un percorso che si conclude con questa cerimonia. L’appuntamento si terrà in Largo Molinero, nel centro della città.

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Sabato 16 maggio, alle ore 9.30, all’ex Convento dei Minimi, in Largo Molinero, a Roccella Jonica, si terrà l’evento conclusivo di “Semi di pace”, il percorso educativo promosso dall’Amministrazione comunale, dall’IIS “Pietro Mazzone” e da Rondine Cittadella della Pace. L’appuntamento sarà.🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: "Io…Riccardo Cocciante": tappa a Roccella Jonica Roccella Jonica: AI a scuola, pratica e sicurezza perA Roccella Jonica, presso l’Istituto di Istruzione Superiore Mazzone, si è tenuta una tappa del progetto Generazione AI che ha coinvolto gli studenti... Argomenti più discussi: Semi di pace: battute finali del progetto educativo a Roccella Jonica il 16 maggio 2026; Jovanotti il 7 giugno a Rondine, evento su prenotazione con donazione per la Cittadella della Pace. Anche Amara, Caccamo e Orchestra Instabile. ?? (@rabbiadistillat) / Posts / X x.com Semi di conoscenza, germogli di paceQuattro appuntamenti gratuiti, dal 14 novembre 2025 al 30 gennaio 2026 con protagonisti del mondo di cultura, scienza, filosofia e dell’educazione. È la rassegna Semi di conoscenza, germogli di pace ... ilgiorno.it Semi di Pace in mostra. I disegni dei bambiniSi apre Semi di Pace: ponti d’arte tra le sponde del Mediterraneo, una mostra che unisce creatività, memoria storica e impegno civile attraverso il dialogo tra i lavori degli alunni delle scuole ... lanazione.it