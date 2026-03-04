Io…Riccardo Cocciante | tappa a Roccella Jonica

Durante il prossimo Roccella Summer Festival del 2026, sul palco si esibirà anche Riccardo Cocciante. L'artista sarà presente tra gli artisti che parteciperanno all'evento. La manifestazione si svolgerà a Roccella Jonica e vedrà coinvolti diversi musicisti e cantanti. La partecipazione di Cocciante è stata annunciata dagli organizzatori dell'edizione 2026.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Ci sarà anche Riccardo Cocciante, fra gli artisti del cast che calcherà il palcoscenico del prossimo Roccella Summer Festival, edizione 2026. Il concerto inserito nella rassegna organizzata come ogni anno dalla Ticket Service Calabria con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, si terrà l’11 agosto. Sono state rese note in questi giorni le nuove date del cantautore: dopo lo straordinario successo ottenuto con il tour “Io.Riccardo Cocciante”, terminato lo scorso settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, Riccardo Cocciante torna infatti live in alcune delle location all’aperto più suggestive d’Italia, tra cui, appunto, il Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc). 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Giorgia in concerto in Calabria: il tour “G – Summer” fa tappa a Roccella Jonica nel 2026.Giorgia infiammerà la Calabria: il tour “G – Summer” fa tappa a Roccella Jonica Giorgia porterà il suo tour “G – Summer” a Roccella Jonica, in...

"DiVino": cena degustazione a Roccella JonicaLa Delegazione Fisar di Reggio Calabria propone, sabato 17 gennaio alle ore 20,30, presso l’Hotel Parco dei Principi di Roccella Jonica, "DiVino",...

Il mio nome è Riccardo Cocciante, stasera in tv: le anticipazioniIl mio nome è Riccardo Cocciante, prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari e diretto da Stefano Salvati, va in onda oggi, mercoledì 4 marzo in prima serata su Rai 1, e si ... today.it

Riccardo Cocciante, il docu di Stefano Salvati: recensioneRiccardo cocciante ha compiuto 80 anni Il 20 febbraio scorso. E domani 4 marzo arriva in Tv primo film sulla sua vita, Il mio nome è Riccardo Cocciante. Il 13 marzo uscira Ho vent’anni con te, il ... rockol.it

Un racconto in prima persona e con le voci di tanti ospiti come Pausini, Nannini, Elodie e Achille Lauro. #riccardococciante #ilmionomeèriccardococciante x.com

"Non ho scelto questa vita, è la canzone che ha scelto me": Riccardo Cocciante si racconta in un docufilm che intreccia vita privata, artistica e professionale usando immagini di repertorio e fotografie personali ma anche sequenze generate dall'Intelligenza Arti facebook