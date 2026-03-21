Roccella Jonica | AI a scuola pratica e sicurezza per

A Roccella Jonica, presso l’Istituto di Istruzione Superiore Mazzone, si è svolta una giornata dedicata all’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle scuole. L’evento ha coinvolto gli studenti delle classi quinte di cinque diversi indirizzi, con l’obiettivo di mostrare pratiche di utilizzo e garantire la sicurezza nell’applicazione delle nuove tecnologie. La tappa fa parte del progetto Generazione AI, che mira a promuovere l’apprendimento e l’uso responsabile dell’intelligenza artificiale tra i giovani.

A Roccella Jonica, presso l’Istituto di Istruzione Superiore Mazzone, si è tenuta una tappa del progetto Generazione AI che ha coinvolto gli studenti delle classi quinte di cinque indirizzi diversi. L’incontro, organizzato dall’associazione Tgwebai, ha trasformato l’intelligenza artificiale da concetto astratto in strumento didattico concreto, affrontando temi come la sicurezza digitale e la responsabilità etica. La dirigente scolastica Rosita Fiorenza ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa attraverso i docenti Daniele Albanese e Rocco Lucà, sottolineando l’urgenza di integrare queste tecnologie nella formazione. L’evento non si è limitato a una lezione teorica, ma ha proposto un approccio operativo dove l’alunno diventa utente consapevole degli strumenti digitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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