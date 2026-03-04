Centro di Bologna residenti cercansi | persi oltre 8mila abitanti negli ultimi 40 anni

Nel centro storico di Bologna, negli ultimi quarant’anni, si è registrata una diminuzione significativa della popolazione residente. Secondo i dati ufficiali, dal 1986 ad oggi, sono più di ottomila le persone che hanno lasciato quell’area. La tendenza si mantiene costante nel tempo, con un calo che si è consolidato nel corso degli anni. Attualmente, i residenti nel centro sono nettamente inferiori rispetto a qualche decennio fa.

Bologna, 4 marzo 2026 – Calano i residenti nel centro storico, ed è così da quarant'anni. I dati riportati sul sito numeri Bologna metropolitana restituiscono una fotografia chiara e impietosa della situazione dentro le mura: dal 1986, il centro ha perso oltre ottomila abitanti. E c'è un altro dato che salta all'occhio: ci sono quasi mille bambini in meno. Basta soffermarsi sulla fascia di età zero-14 residenti in centro, dove si passa dai 5.559 giovani del 1986 a i 4.651 del 2024. Spopolamento, l'analisi di Tonelli: "In trent'anni commessi molti errori. È il momento di invertire la rotta" Le famiglie scappano dal centro Nei giorni scorsi,...

