Un video pubblicato su TikTok ha attirato l'attenzione di molti, mostrando un turista che prende in mano un topo, apparentemente senza paura o cautela. Nel filmato, l'animale viene descritto come un semplice animaletto, ma in realtà potrebbe essere portatore di virus come l’Hantavirus. La scena ha scatenato numerose reazioni online, portando a un dibattito sul comportamento dei visitatori e sui rischi associati agli animali selvatici. La vicenda ha riacceso l’attenzione sulla mancanza di consapevolezza riguardo ai pericoli in natura.

Un video pubblicato su TikTok ha acceso un acceso dibattito sui rischi legati agli animali selvatici e alla scarsa consapevolezza che spesso circola sui social. Protagonista della vicenda è una ragazza argentina, Marina Korb, che durante un’escursione nella zona di San Carlos de Bariloche ha trovato un piccolo roditore tra l’erba e ha deciso di riprenderlo con il cellulare. Quello che per lei sembrava soltanto un animale innocuo e “tenero” si è poi rivelato essere il cosiddetto “ topo dalla coda lunga ”, considerato uno dei principali portatori dell’hantavirus Andes. Nel filmato, diventato rapidamente virale, la giovane si avvicina al roditore con curiosità, lo accarezza e successivamente lo prende persino in mano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sembrava solo un animaletto carino”: turista prende in mano il topo portatore dell’Hantavirus e scatena la polemica social – IL VIDEO

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