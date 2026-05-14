Negli ultimi giorni sono circolati video sui social media in cui alcuni tiktoker si mostrano vicini a un roditore chiamato topo colilargo, noto anche come Oligoryzomys longicaudatus. Questo animale, di colore marrone chiaro, è un roditore selvatico che si trova in Cile e nell’Argentina meridionale. La sua presenza in questi contenuti ha sollevato attenzione, considerando che il topo colilargo è stato associato all’Hantavirus, una malattia trasmessa attraverso il contatto con roditori infetti.

Si chiama topo colilargo, nome scientifico “Oligoryzomys longicaudatus” (in spagnolo colilargo, letteralmente “dalla coda lunga”) ed è un roditore selvatico di colore marrone chiaro che vive in Cile e nell’ Argentina meridionale. Pesa meno di 30 grammi, ha orecchie piccole, occhi grandi e adatti alla vita notturna, e una coda che può essere lunga il doppio del resto del corpo. “ Per quanto riguarda gli hantavirus in Europa, nel loro caso il serbatoio-animale è il roditore, ma parliamo di specie diverse rispetto a quello selvatico” come il colilargo- che sembra essere il principale indiziato per il presunto contatto, durante una escursione a... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Hantavirus, è il topo colilargo il nuovo incubo. I tiktoker sfidano il contagio: “E’ così carino” (video)

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