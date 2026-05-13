TikTok polemica per l’influencer che tocca un topo | rischio hantavirus

Un video pubblicato su TikTok ha sollevato preoccupazioni dopo che un influencer ha toccato un topo durante una registrazione, suscitando una polemica sui rischi per la salute. Il caso si è verificato a Bariloche e ha portato a un aumento di contagi da hantavirus, che ha coinvolto anche un ospedale a Messina. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei contenuti condivisi sui social media.

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