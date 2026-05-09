Si parla di un possibile ritorno di Sarabanda Celebrity, lo spin-off dello storico quiz musicale condotto da Enrico Papi fin dal 1997. La trasmissione, nota per il suo format e per la lunga storia, potrebbe tornare in onda, anche se non sono ancora stati annunciati dettagli ufficiali o una data di ripresa. La notizia circola tra gli appassionati di programmi televisivi e fan del format originale.

Sarabanda Celebrity è lo spinoff dello storico quiz musicale condotto da Enrico Papi a partire dal 1997. Dopo il successo della passata edizione, ci si chiede, giustamente, se il format sarà riproposto a breve in TV. La risposta è sì! Sarabanda Celebrity sarà ancora uno dei programmi di punta di Italia 1 e nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni sulla data di partenza e sulle novità previste per il 2026. Una notizia che ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei fan storici del programma, diventato negli anni uno dei game show musicali più iconici della tv italiana. Secondo le ultime anticipazioni, Sarabanda Celebrity 2026 dovrebbe debuttare su Italia 1 a partire da giovedì 21 maggio in prima serata.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sarabanda Celebrity: è previsto un ritorno per lo show musicale?

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