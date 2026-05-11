Quattro imprenditori e Unicusano come sponsor ecco il piano per salvare la Ternana
Nel pomeriggio si terrà l’asta fallimentare che deciderà il destino della Ternana calcio, con quattro imprenditori pronti a intervenire e Unicusano come sponsor. La società si trova in una fase critica, e le prossime ore saranno decisive per capire se si troverà una soluzione che permetta di evitare il fallimento. La situazione resta molto tesa, con le parti coinvolte che attendono l’esito dell’asta.
Sono ore febbrili quelle che separano dalla “tagliola” dell’asta fallimentare che decreterà il futuro della Ternana calcio. E mentre i giocatori rossoverdi – riuniti in questo pomeriggio allo stadio Liberati – stanno valutando la possibilità di rinunciare a “tantissime mensilità” per abbattere il.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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