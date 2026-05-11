Quattro imprenditori e Unicusano come sponsor ecco il piano per salvare la Ternana

Da ternitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio si terrà l’asta fallimentare che deciderà il destino della Ternana calcio, con quattro imprenditori pronti a intervenire e Unicusano come sponsor. La società si trova in una fase critica, e le prossime ore saranno decisive per capire se si troverà una soluzione che permetta di evitare il fallimento. La situazione resta molto tesa, con le parti coinvolte che attendono l’esito dell’asta.

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Sono ore febbrili quelle che separano dalla “tagliola” dell’asta fallimentare che decreterà il futuro della Ternana calcio. E mentre i giocatori rossoverdi – riuniti in questo pomeriggio allo stadio Liberati – stanno valutando la possibilità di rinunciare a “tantissime mensilità” per abbattere il.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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