Quattro imprenditori e Unicusano come sponsor ecco il piano per salvare la Ternana

Nel pomeriggio si terrà l’asta fallimentare che deciderà il destino della Ternana calcio, con quattro imprenditori pronti a intervenire e Unicusano come sponsor. La società si trova in una fase critica, e le prossime ore saranno decisive per capire se si troverà una soluzione che permetta di evitare il fallimento. La situazione resta molto tesa, con le parti coinvolte che attendono l’esito dell’asta.

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