Sei giovanissimi percussionisti del Nicolini conquistano il Festival di Campobasso
Lo scorso weekend, sei giovani percussionisti del Conservatorio Nicolini si sono esibiti sul palco della 17ª edizione del Festival a Campobasso. Provenienti dai corsi propedeutici della classe di Strumenti a Percussione, hanno partecipato alla manifestazione, che si svolge ogni anno nella città molisana. La loro performance ha coinvolto il pubblico presente, segnando un momento importante nel percorso formativo dei musicisti in erba. La manifestazione ha visto la partecipazione di vari artisti e giovani talenti provenienti da diverse regioni.
C’è un momento, per ogni giovane musicista, in cui il talento incontra il mondo vero. Per sei studenti dei corsi propedeutici della classe di Strumenti a Percussione del Conservatorio Nicolini, quel momento è arrivato lo scorso weekend a Campobasso, sul palco della 17ª edizione del “Festival. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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