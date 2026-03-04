Catania aggressione del branco contro giovanissimi | misure per sei minori

Nella prima mattinata, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare del gip del Tribunale per i Minorenni di Catania nei confronti di sei minori. Questi giovani sono accusati di aver partecipato a un’aggressione, infliggendo lesioni personali plurime e aggravate, con l’uso di un tirapugni. L’episodio riguarda un episodio di violenza avvenuto recentemente in città.

(Adnkronos) – Nella prima mattinata, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Catania nei confronti di 6 minori, ritenuti responsabili di lesioni personali pluriaggravate per futili motivi, con uso di un tirapugni. I fatti risalgono alla notte del 3 gennaio scorso quando un gruppo di minori, seguendo la tipica logica del branco, aveva individuato e aggredito due coetanei nei pressi di Piazza Stesicoro a Catania, zona abitualmente frequentata da giovanissimi. Le due vittime hanno riportato lesioni guaribili rispettivamente in 41 e 10 giorni; una di esse ha subito la frattura della zona orbitaria e lacerazioni alla retina, con rischio di danni permanenti alla vista, rendendo necessari delicati interventi chirurgici. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

