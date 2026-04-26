La seconda giornata del Catania Book Festival | Pietro Grasso e Serra Y?lmaz conquistano il pubblico

Da cataniatoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda giornata del Catania Book Festival ha visto protagonisti Pietro Grasso e Serra Yilmaz, attirando l’attenzione del pubblico presente. Grasso ha presentato il suo libro “U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra”, pubblicato da Feltrinelli nel 2026, mentre Yilmaz è intervenuta in un evento dedicato alla narrativa. Entrambi gli incontri hanno coinvolto i partecipanti con testimonianze e letture, confermando la varietà di temi affrontati durante la manifestazione.

Con l’ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso e il suo libro “U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra" (Feltrinelli, 2026), la seconda giornata del Catania Book Festival ha confermato la sua vocazione a intrecciare narrativa, memoria e attualità. L’auditorium del Palazzo della Cultura.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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