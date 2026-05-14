Segreteria Pd Campania oggi confronto di De Luca con Sarracino Il tema è il vicesegretario

Oggi si è tenuto un confronto tra il governatore e il vicesegretario regionale del Partito Democratico in Campania. La discussione si è concentrata sulla composizione della squadra di governo regionale, con l’obiettivo di completarla prima delle elezioni amministrative di fine maggio. Piero De Luca ha dichiarato l’intenzione di chiudere questa fase entro quella data.

Piero De Luca vuole chiudere la squadra di governo regionale Dem prima delle Amministrative di fine maggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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