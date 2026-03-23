“Grande soddisfazione per il voto della Campania, prima regione d’Italia come voti percentuali a sostegno del No”. Così Piero De Luca, deputato e segretario regionale del Pd. “Un messaggio di forte opposizione al Governo rispetto ad una riforma costituzionale sbagliata e pericolosa. Ed anche un segnale di netto contrasto alle politiche sbagliate della destra a livello internazionale e sui temi economico-sociali, in particolare nel Mezzogiorno”, aggiunge. Pesca illegale e rischi sanitari, controlli e sequestri per oltre una. Donne investite e uccise a Napoli: arrestato il conducente, era alla. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Referendum Giustizia, P. De Luca (PD): “Campania prima regione per il No”

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