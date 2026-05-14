In molte strade, i conducenti segnalano la presenza di posti di blocco o autovelox accendendo i fari abbaglianti, un gesto che molti considerano utile per informare gli altri automobilisti. Tuttavia, questa pratica non è consentita dalle leggi italiane, che regolano in modo preciso l’uso dei dispositivi luminosi sui veicoli. Le sanzioni previste per chi viola queste norme possono variare, e i rischi di incorrere in multe o altre conseguenze sono elevati, specialmente quando vengono utilizzati in modo improprio.

Segnalare la presenza di posti di blocco o di autovelox tramite i fari abbaglianti agli automobilisti è di certo una pratica molto diffusa: questo gesto altruistico, tuttavia, cozza con le norme vigenti, dal momento che l'utilizzo dei dispositivi luminosi è rigidamente regolamentato. Secondo quanto stabilito dall’articolo 153 del Codice della Strada al comma 4, “l’uso intermittente dei proiettori di profondità” è consentito “per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare”. Con questa finalità, pertanto, l’utilizzo degli abbaglianti è concesso durante la circolazione notturna e diurna e anche all'interno dei centri abitati, una deroga specifica al divieto sancito al comma 1 del medesimo articolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Segnalare i controlli stradali con i fari: le sanzioni previste e quando si rischia

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