Segnalare i controlli stradali con i fari | le sanzioni previste e quando si rischia

Da ilgiornale.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In molte strade, i conducenti segnalano la presenza di posti di blocco o autovelox accendendo i fari abbaglianti, un gesto che molti considerano utile per informare gli altri automobilisti. Tuttavia, questa pratica non è consentita dalle leggi italiane, che regolano in modo preciso l’uso dei dispositivi luminosi sui veicoli. Le sanzioni previste per chi viola queste norme possono variare, e i rischi di incorrere in multe o altre conseguenze sono elevati, specialmente quando vengono utilizzati in modo improprio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Segnalare la presenza di posti di blocco o di autovelox tramite i fari abbaglianti agli automobilisti è di certo una pratica molto diffusa: questo gesto altruistico, tuttavia, cozza con le norme vigenti, dal momento che l'utilizzo dei dispositivi luminosi è rigidamente regolamentato. Secondo quanto stabilito dall’articolo 153 del Codice della Strada al comma 4, “l’uso intermittente dei proiettori di profondità” è consentito “per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare”. Con questa finalità, pertanto, l’utilizzo degli abbaglianti è concesso durante la circolazione notturna e diurna e anche all'interno dei centri abitati, una deroga specifica al divieto sancito al comma 1 del medesimo articolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

segnalare i controlli stradali con i fari le sanzioni previste e quando si rischia
© Ilgiornale.it - Segnalare i controlli stradali con i fari: le sanzioni previste e quando si rischia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Controlli stradali a Paternò, scattano le sanzioni per gli automobilisti non in regola

Fari, frecce e luci di stop: quando si rischia la multa secondo il Codice della stradaAvere tutte le luci dell'auto o della moto in ottimo stato è fondamentale sia per mantenere alta la sicurezza durante la guida, permettendoci di...

Temi più discussi: Controllo del territorio a Santa Maria di Licodia, sanzioni stradali e segnalazioni per droga; Controlli per contrastare l’illegalità nel catanese, segnalazioni e sanzioni per droga e violazioni stradali; Castiglione, controlli a tappeto dei carabinieri tra scuole e fermate bus: denunce e segnalazioni per droga; Controlli ai Giardini Salvi: un arresto e una segnalazione per droga.

segnalare i controlli stradaliSegnalare i controlli stradali con i fari: le sanzioni previste e quando si rischiaL'uso improprio dei dispositivi di illuminazione per indicare verifiche delle forze dell'ordine è punito dalla legge. Tutti i dettagli ... ilgiornale.it

segnalare i controlli stradaliMacerata, controlli anti-droga e sicurezza stradale: 3 persone segnalate e arrestateI Carabinieri di Macerata hanno arrestato 3 persone e segnalato altrettanti individui per reati legati a stupefacenti e alcol. Ritiro patenti e sanzioni in corso. lamilano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web