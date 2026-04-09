Controlli stradali a Paternò scattano le sanzioni per gli automobilisti non in regola

A Paternò, la polizia ha effettuato controlli stradali in varie aree del centro urbano. Durante le verifiche sono state identificate numerose infrazioni al Codice della strada e sono state applicate sanzioni agli automobilisti non in regola. L’operazione ha coinvolto posti di controllo temporanei dislocati in diverse zone della città. Nessun dettaglio sui numeri specifici o sui tipi di infrazioni riscontrate è stato fornito.

La polizia ha svolto un’attività di controllo straordinario a Paternò. In diverse zone del territorio comunale sono stati istituiti posti di controllo e sono state rilevate molteplici infrazioni al Codice della strada. Complessivamente, sono state identificate 115 persone, di cui 27 con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Paternò, controlli della polizia: sanzioni per gli automobilisti non in regolaAlcuni conducenti sono stati sorpresi alla guida di veicoli privi della copertura assicurativa per la responsabilità civile e della revisione... Controlli interforze nel weekend: sanzioni per i parcheggiatori abusivi e gli automobilisti non in regolaCome ogni fine settimana, anche questo weekend è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze per garantire il sereno... Temi più discussi: Rapina a mano armata in piazza Purgatorio, arrestati due uomini a Paternò; Paternò, operazione congiunta contro i mezzi senza assicurazione: sequestrato un veicolo; PATERNO’, CONTROLLI A TAPPETO: POLIZIA E MUNICIPALE IN AZIONE, MULTE E SEQUESTRO; Paternò, controlli congiunti su strada: 92 persone controllate, un mezzo sequestrato. Paternò, operazione congiunta contro i mezzi senza assicurazione: sequestrato un veicoloControlli congiunti a Paternò di Polizia di Stato e Polizia Municipale contro i mezzi senza assicurazione: 92 persone identificate, 38 veicoli controllati, 6 verbali elevati e un mezzo sequestrato. corrieretneo.it Controlli di Pasqua sulle strade del Vco: patenti ritirate e denunce tra Verbania e l'OssolaI controlli stradali hanno portato a diverse denunce per guida in stato di ebbrezza. A Bèe un automobilista di 44 anni è stato fermato con un tasso alcolico di 1,88 g/l, mentre a Casale Corte Cerro un ... novaratoday.it - Una strage di multe - E poi patenti ritirate e auto sequestrate: il bilancio dei controlli stradali di Pasqua. #sicurezzastradale #multe #poliziadistato - facebook.com facebook #Controlli stradali sabato sera a #Darfo Boario Terme x.com