Fari frecce e luci di stop | quando si rischia la multa secondo il Codice della strada

Le luci dell’auto sono soggette a controlli e devono essere funzionanti e regolate correttamente, altrimenti si rischia una sanzione amministrativa. Le infrazioni più comuni riguardano fari spenti o mal funzionanti, frecce non operative e luci di stop non visibili. La legge italiana stabilisce che tutte le luci devono essere in condizioni ottimali, e la loro mancata conformità può portare a multe e sanzioni durante i controlli stradali.

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Avere tutte le luci dell'auto o della moto in ottimo stato è fondamentale sia per mantenere alta la sicurezza durante la guida, permettendoci di vedere e farsi vedere, sia per evitare di incappare in multe in caso di controllo delle forze dell'ordine. Il Codice della strada detta infatti regole molto precise sulle dotazioni luminose obbligatorie di tutti i veicoli a motore, inclusi ciclomotori e motocicli, imponendo non solo il loro corretto utilizzo, ma anche la loro perfetta manutenzione. Il Codice della strada non ammette distrazioni quando si parla di visibilità. Secondo l'articolo 79, ogni conducente è obbligato a mantenere il proprio veicolo in condizioni di massima efficienza per poter sempre garantire la sicurezza stradale.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fari, frecce e luci di stop: quando si rischia la multa secondo il Codice della strada ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cambio gomme estive: scadenze, regole e sanzioni secondo il Codice della Strada(Adnkronos) – Con l’arrivo della primavera torna uno degli appuntamenti più importanti per gli automobilisti italiani: il cambio degli pneumatici da... Caltanissetta, parroco ripara le buche in strada per aiutare i cittadini, ora rischia la multaIl parroco Padre Carvello, dopo aver ascoltato le lamentele dei residenti di Caltanissetta, impossibilitati a raggiungere il borgo Santa Rita, ha...