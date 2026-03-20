Venerdì 20 marzo, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. Nel corso dello spettacolo sono state mostrate discussioni tra concorrenti più anziani e alcune nuove relazioni tra i partecipanti. La puntata ha anche evidenziato scambi di battute e confronti tra i coinquilini nella casa.

Venerdì 20 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. I primi giorni nella Casa sono trascorsi tra allegria e qualche incomprensione. Le bionde di “Grande Fratello Vip” sono state le assolute protagoniste. Alessandra Mussolini e Paola Caruso sono un’inedita coppia che diverte i compagni di avventura mentre le antiche ruggini tra Antonella Elia e Adriana Volpe sono alimentate da nuovi attriti. II privilegi di cui ha beneficiato il “team Volpe” vengono rimessi in gioco e sarà il pubblico a decidere chi potrà goderne. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - GRANDE FRATELLO VIP: SECONDA PUNTATA TRA VECCHIE RUGGINI E NUOVE AMICIZIE

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