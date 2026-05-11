Stanchezza primaverile | secondo uno studio non ha basi scientifiche ma solo culturali

Da gazzetta.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio condotto su oltre 400 persone ha rilevato che non ci sono variazioni nei livelli di stanchezza tra le stagioni. I ricercatori hanno analizzato i dati di diversi partecipanti, senza riscontrare differenze significative tra i periodi primaverili e altri momenti dell’anno. La ricerca suggerisce che la percezione di stanchezza primaverile potrebbe essere più legata a fattori culturali che a variazioni fisiologiche o climatiche.

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Durante la primavera non è così insolito sentirsi più stanchi, meno concentrati o privi di energia. Se tantissime persone accolgono con gioia le giornate più lunghe, le temperature in aumento e i nuovi ritmi quotidiani, c'è chi sostiene di soffrire della cosiddetta "stanchezza primaverile", un fenomeno spesso citato con l'arrivo della bella stagione. Esiste davvero? Se lo sono chiesto i ricercatori guidati da Christine Blume del Center for Chronobiology dell’Università di Basilea e da Albrecht Vorster dell’Università di Berna. Secondo lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Sleep Research, questa sensazione potrebbe avere più a che fare con le aspettative culturali che con dei reali meccanismi biologici.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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