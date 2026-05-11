Stanchezza primaverile | secondo uno studio non ha basi scientifiche ma solo culturali

Uno studio condotto su oltre 400 persone ha rilevato che non ci sono variazioni nei livelli di stanchezza tra le stagioni. I ricercatori hanno analizzato i dati di diversi partecipanti, senza riscontrare differenze significative tra i periodi primaverili e altri momenti dell’anno. La ricerca suggerisce che la percezione di stanchezza primaverile potrebbe essere più legata a fattori culturali che a variazioni fisiologiche o climatiche.

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Durante la primavera non è così insolito sentirsi più stanchi, meno concentrati o privi di energia. Se tantissime persone accolgono con gioia le giornate più lunghe, le temperature in aumento e i nuovi ritmi quotidiani, c'è chi sostiene di soffrire della cosiddetta "stanchezza primaverile", un fenomeno spesso citato con l'arrivo della bella stagione. Esiste davvero? Se lo sono chiesto i ricercatori guidati da Christine Blume del Center for Chronobiology dell’Università di Basilea e da Albrecht Vorster dell’Università di Berna. Secondo lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Sleep Research, questa sensazione potrebbe avere più a che fare con le aspettative culturali che con dei reali meccanismi biologici.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stanchezza primaverile: secondo uno studio non ha basi scientifiche ma solo culturali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Stanchezza primaverile? Per la scienza potrebbe essere solo un’illusione culturaleLa cosiddetta “stanchezza primaverile” potrebbe essere più un fenomeno culturale che biologico. Le 5 cause della stanchezza primaverile e i rimedi naturali per gestirleLa primavera porta luce, tepore e voglia di fare, ma non sempre il corpo riesce a starle dietro.