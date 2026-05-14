Secondo congresso Uil Sicilia e area vasta Lionti | Troppe vertenze ancora aperte

Durante il secondo congresso regionale, un rappresentante sindacale ha sottolineato che molte questioni rimangono irrisolte nei settori del lavoro, della sanità, dei servizi essenziali, delle infrastrutture e del welfare. Sono state evidenziate diverse vertenze ancora aperte e non risolte, indicando una situazione di stallo in più ambiti. La discussione si è concentrata sulle problematiche attuali e sulla necessità di interventi concreti per affrontarle.

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