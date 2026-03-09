Cambio al vertice Inail Sicilia Lionti Uil | A Soluri auguri di buon lavoro sicurezza e prevenzione restino la priorità

Un nuovo dirigente è stato nominato alla guida dell'Inail Sicilia, con Giorgio Soluri che ha preso il posto precedente. La Uil Sicilia ha espresso auguri di buon lavoro a Soluri, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza e sulla prevenzione. La rappresentanza sindacale spera di rafforzare il dialogo con le istituzioni e le parti sociali per migliorare i servizi offerti.

“A Giorgio Soluri, appena insediato alla guida della direzione regionale Inail Sicilia, vanno gli auguri di buon lavoro della Uil Sicilia con l’auspicio di poter consolidare e rafforzare un confronto costante con il sindacato, le istituzioni e tutte le parti sociali per migliorare i servizi ai lavoratori, alle lavoratrici e alle imprese”. Lo afferma la stessa segretaria Luisella Lionti, che aggiunge: “La sicurezza nei luoghi di lavoro, la prevenzione degli infortuni e la piena presa in carico delle vittime del lavoro e delle loro famiglie restano per noi priorità assolute. Siamo pronti a collaborare - conclude la Lionti - affinché in Sicilia si rafforzino gli interventi di prevenzione, le politiche di reinserimento lavorativo e sociale e la qualità delle prestazioni erogate”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

