Se un pieno costa come uno stipendio | i trasportatori che rischiano di chiudere e il rischio degli scaffali vuoti

Da forlitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un articolo di approfondimento analizza la situazione dei trasportatori, evidenziando come il costo di un pieno di carburante abbia raggiunto valori pari a uno stipendio medio. La crescente spesa per il carburante mette in difficoltà le imprese di trasporto, con il rischio di chiusure e di scaffali vuoti nei negozi. La sezione Dossier di ForliToday.it propone inchieste esclusive e invita gli interessati a sostenere il lavoro giornalistico attraverso l’abbonamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di ForliToday.it. Se vuoi sostenere il nostro lavoro giornalistico e abbonarti, visita la nostra vetrina cliccando qui. Il caro carburanti ha investito tutti. Con lo scoppio della terza guerra del Golfo lo scorso 28 febbraio, dopo.🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles

Video How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles

Notizie correlate

Sciopero degli autotrasporti, l'allarme di Coldiretti Puglia: "Rischio scaffali vuoti e rincari"Lo sciopero degli autotrasportatori, legato al caro carburanti, rischia di avere effetti immediati anche sulla spesa quotidiana.

Caro gasolio, sciopero di 5 giorni degli autotrasportatori in Sicilia: rischio scaffali vuoti nei supermercatiSecondo giorno di sciopero degli autotrasportatori in Sicilia per il caro gasolio.

Argomenti più discussi: In UE benzina a +13,67 per cento e gasolio a +23,89 per cento tra febbraio e maggio; Se un pieno costa come uno stipendio: i trasportatori che rischiano di chiudere e il rischio degli scaffali vuoti; Caro carburanti, il pieno dell'auto costa 9 euro in più. L'ira degli autotrasportatori: Così chiudiamo; I prezzi dei carburanti oggi.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web