Se un pieno costa come uno stipendio | i trasportatori che rischiano di chiudere e il rischio degli scaffali vuoti
Un articolo di approfondimento analizza la situazione dei trasportatori, evidenziando come il costo di un pieno di carburante abbia raggiunto valori pari a uno stipendio medio. La crescente spesa per il carburante mette in difficoltà le imprese di trasporto, con il rischio di chiusure e di scaffali vuoti nei negozi. La sezione Dossier di ForliToday.it propone inchieste esclusive e invita gli interessati a sostenere il lavoro giornalistico attraverso l’abbonamento.
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A Milano un pieno costa quasi quanto una giornata di lavoro. Ma non avevano fatto un nuovo taglio delle accise in questi giorni? Bah! E c’è ancora chi dice che va tutto bene. facebook
Antonio Costa. Il mio pieno sostegno e gratitudine al governo di Spagna e ai nostri partner internazionali per la loro risposta al Hantavirus un stretta coordinazione con @WHO e @ECDC EU. x.com