Se un pieno costa come uno stipendio | i trasportatori che rischiano di chiudere e il rischio degli scaffali vuoti

Un articolo di approfondimento analizza la situazione dei trasportatori, evidenziando come il costo di un pieno di carburante abbia raggiunto valori pari a uno stipendio medio. La crescente spesa per il carburante mette in difficoltà le imprese di trasporto, con il rischio di chiusure e di scaffali vuoti nei negozi. La sezione Dossier di ForliToday.it propone inchieste esclusive e invita gli interessati a sostenere il lavoro giornalistico attraverso l’abbonamento.

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