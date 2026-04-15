In Sicilia, gli autotrasportatori stanno portando avanti uno sciopero di cinque giorni per protestare contro il caro gasolio. La manifestazione, iniziata due giorni fa, continuerà fino al 18 aprile, secondo quanto annunciato dal Comitato trasportatori siciliani. La sospensione delle attività di trasporto rischia di causare la mancanza di prodotti sugli scaffali dei supermercati dell’isola.

Secondo giorno di sciopero degli autotrasportatori in Sicilia per il caro gasolio. Un fermo che per gli organizzatori del Comitato trasportatori siciliani durerà fino al 18 aprile. La protesta per l’aumento dei prezzi del carburante rischia di lasciare i supermercati senza rifornimenti dal momento che gli scaffali avrebbero un’autonomia di 4 giorni. A differenza di altre proteste in passato della stessa categoria però non ci saranno blocchi stradali. Il Comitato ha confermato la “disponibilità a confrontarsi con la Regione Siciliana” e il presidente della Regione Renato Schifani ha ricevuto una delegazione della sigla. Il presidente ha predisposto un emendamento da 25 milioni di euro con l’obiettivo di fronteggiare la grave crisi economica che sta colpendo diversi comparti produttivi dell’isola.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caro gasolio, sciopero di 5 giorni degli autotrasportatori in Sicilia: rischio scaffali vuoti nei supermercati

Notizie correlate

Leggi anche: Sciopero degli autotrasportatori in Sicilia, stop di 5 giorni contro il caro gasolio

Tir fermi in Sicilia e rischio scaffali vuoti nei supermercati, Schifani convoca gli autostrasportatori"I supermercati hanno un'autonomia di tre quattro-giorni, dopo, se non sarà trovata una soluzione, gli scaffali resteranno vuoti".

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Sciopero degli autotrasportatori in Sicilia, stop di 5 giorni contro il caro gasolio; Caro carburante, la protesta degli autotrasportatori veneti: si va verso il fermo nazionale; Caro Gasolio, da stasera autotrasporto fermo in Sicilia. Unatras: Committenza irresponsabile e governo assente. Blocco nazionale più vicino; Caro carburante: se la situazione non cambia autotrasportatori pronti allo sciopero.

Sciopero autotrasportatori ad aprile, camionisti fermi contro caro gasolio e GovernoLo sciopero dei tir viene annunciato contro il caro gasolio che assottiglia i margini delle imprese. Alcune di esse lavorano già in perdita ... quifinanza.it

Sicilia, scatta lo sciopero dei TIR: logistica portuale paralizzata e rischio fornitureStop di 5 giorni contro il diesel a 2,15€. Porti commerciali fermi e 90% di adesione tra gli autotrasportatori. it.benzinga.com

Lunghe file ai distributori e carburante che scarseggia: si fanno sentire i primi effetti del blocco delle merci disposto dagli autotrasportatori per protesta contro il caro gasolio. https://www.letteraemme.it/caro-gasolio-da-stanotte-e-fino-al-18-aprile-bloccati-i-trasp - facebook.com facebook

Caro carburante: se la situazione non cambia autotrasportatori pronti allo sciopero. Nell'assemblea regionale di categoria è stato prospettato il fermo dell'attività se non dovessero essere trovate soluzioni all'aumento del costo del gasolio. x.com