Sciopero degli autotrasporti l' allarme di Coldiretti Puglia | Rischio scaffali vuoti e rincari

L'agitazione degli autotrasportatori, scatenata dall’aumento dei prezzi del carburante, ha generato preoccupazione tra le associazioni del settore. Coldiretti Puglia ha evidenziato come questa protesta possa causare carenze nei prodotti sugli scaffali dei supermercati e un aumento dei prezzi al dettaglio. La mobilitazione, che coinvolge molti autisti, mira a sollevare questioni legate ai costi di gestione e alle difficoltà economiche del comparto.

Lo sciopero degli autotrasportatori, legato al caro carburanti, rischia di avere effetti immediati anche sulla spesa quotidiana. In Puglia, dove l’88% delle merci viaggia su gomma, il blocco dei tir potrebbe interrompere la filiera agroalimentare, con prodotti freschi destinati a restare fermi.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Caro gasolio, sciopero di 5 giorni degli autotrasportatori in Sicilia: rischio scaffali vuoti nei supermercatiSecondo giorno di sciopero degli autotrasportatori in Sicilia per il caro gasolio. Sciopero degli autotrasportatori dal 20 al 25 aprile, rischio scaffali vuotiTra il 20 e il 25 aprile 2026 si dovrebbe tenere uno sciopero nazionale degli autotrasportatori che potrebbe causare gravi disagi in tutta Italia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Sciopero Tir: Coldiretti Puglia, con l’88% del cibo che viaggia su gomma a rischio scaffali e spesa cittadiniLo sciopero dei Tir causato dal caro carburanti rischia di generare un effetto valanga sul settore agroalimentare in Puglia, mettendo a rischio la spesa dei cittadini, con i prodotti deperibili come o ... manfredonianews.it Sciopero Tir, in Puglia allarme per cibo e rifornimentiSciopero Tir in Puglia, Coldiretti lancia l’allarme: prodotti freschi bloccati, costi in aumento e rischi per la spesa dei cittadini. pugliapress.org