C' è l' accordo Simone Venturini è il candidato sindaco del centrodestra a Venezia

Simone Venturini, attuale assessore al turismo e alla coesione sociale, è stato scelto come candidato sindaco del centrodestra a Venezia per le elezioni amministrative del 2026. L’accordo tra le forze di centrodestra è stato raggiunto nelle ultime ore, confermando la sua candidatura. Venturini rappresenta la figura più accreditata per la corsa elettorale, dopo che il suo nome era stato più volte indicato come possibile candidato.

La decisione è stata ufficializzata dal tavolo della coalizione che esprime la maggioranza nell'amministrazione cittadina Nato a Marghera, 38 anni, laureato in giurisprudenza e attivo in ambito associativo, parrocchiale e culturale, Venturini nel 2010 è stato eletto per la prima volta consigliere comunale nelle liste dell'Udc - che sosteneva la giunta di centrosinistra - di cui è stato capogruppo consiliare. Alle comunali del 2015 si è poi presentato ed è stato eletto nella lista "fucsia" di Luigi Brugnaro per il centrodestra, risultando il consigliere più votato. Come assessore ha avuto le deleghe a coesione sociale, lavoro, infrastrutture e sviluppo economico. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

