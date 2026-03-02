Chi è Simone Venturini candidato sindaco del centrodestra a Venezia

Simone Venturini è stato scelto come candidato sindaco del centrodestra per Venezia alle prossime elezioni comunali previste il 24 e 25 maggio 2026. La sua candidatura è stata annunciata ufficialmente, segnando un passo importante per la coalizione di centrodestra in vista delle elezioni. Venturini rappresenta il nome scelto per guidare la lista in questa consultazione elettorale.

Classe 1987, nato e cresciuto a Marghera, da 11 anni è assessore nella giunta Brugnaro. Sfiderà Andrea Martella, sui cui punta il centrosinistra. Simone Venturini è stato ufficialmente designato come candidato sindaco di Venezia per il centrodestra alle elezioni comunali in programma il 24 e 25 maggio 2026. La scelta è stata ratificata dal tavolo della coalizione che attualmente esprime la maggioranza nell’amministrazione cittadina. «Nasco in terraferma, sono cresciuto in terraferma e oggi vivo in centro storico, quindi conosco entrambe le anime di una città splendida con cui ho vissuto tutte le stagioni e le difficoltà, come il Covid e l’acqua alta, ma anche tantissimi momenti belli», ha detto Venturini all’Agi confermando l’investitura. 🔗 Leggi su Lettera43.it

