Scuola stipendio dei presidi aumenta di circa 500 euro al mese

Un nuovo contratto ha previsto un aumento di circa 500 euro al mese nello stipendio dei dirigenti scolastici. L'accordo riguarda il personale dell'area istruzione e ricerca e introduce una serie di incrementi salariali per i presidi. L'incremento è stato comunicato ufficialmente e riguarda le retribuzioni mensili di chi ricopre ruoli di vertice nelle scuole.

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