Scuola stipendio dei presidi aumenta di circa 500 euro al mese

Da imolaoggi.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo contratto ha previsto un aumento di circa 500 euro al mese nello stipendio dei dirigenti scolastici. L'accordo riguarda il personale dell'area istruzione e ricerca e introduce una serie di incrementi salariali per i presidi. L'incremento è stato comunicato ufficialmente e riguarda le retribuzioni mensili di chi ricopre ruoli di vertice nelle scuole.

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Il testo del rinnovo contrattuale 2022-2024, sottoscritto dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), riguarda 7.550 dirigenti scolastici, a partire dai presidi, e 360 dirigenti delle università e degli enti di ricerca. Nel dettaglio, il nuovo contratto riconosce una serie di aumenti al personale dirigente dell’area istruzione e ricerca. Per i dirigenti scolastici sono previsti incrementi medi di 500 euro al mese per tredici mensilità, pari all’8,48%. Mentre per i dirigenti delle università e degli enti di ricerca, l’incremento medio è di 503 euro al mese per tredici mensilità, pari al 6%. Il contratto riconosce anche gli arretrati dal 1° gennaio 2024: si tratta di circa 5. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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