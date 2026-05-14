Scuola stipendio dei presidi aumenta di circa 500 euro al mese
Un nuovo contratto ha previsto un aumento di circa 500 euro al mese nello stipendio dei dirigenti scolastici. L'accordo riguarda il personale dell'area istruzione e ricerca e introduce una serie di incrementi salariali per i presidi. L'incremento è stato comunicato ufficialmente e riguarda le retribuzioni mensili di chi ricopre ruoli di vertice nelle scuole.
Il testo del rinnovo contrattuale 2022-2024, sottoscritto dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), riguarda 7.550 dirigenti scolastici, a partire dai presidi, e 360 dirigenti delle università e degli enti di ricerca. Nel dettaglio, il nuovo contratto riconosce una serie di aumenti al personale dirigente dell’area istruzione e ricerca. Per i dirigenti scolastici sono previsti incrementi medi di 500 euro al mese per tredici mensilità, pari all’8,48%. Mentre per i dirigenti delle università e degli enti di ricerca, l’incremento medio è di 503 euro al mese per tredici mensilità, pari al 6%. Il contratto riconosce anche gli arretrati dal 1° gennaio 2024: si tratta di circa 5. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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