Lo stipendio dei presidi aumenta di 500 euro al mese in media più gli arretrati

Il rinnovo del contratto dei dirigenti scolastici per il periodo 2022-2024 è stato firmato dall'Aran, con effetto immediato. Il nuovo accordo prevede un aumento medio di 500 euro al mese nello stipendio dei presidi, comprensivo di arretrati. La decisione riguarda circa sette mila dirigenti e rappresenta una modifica significativa per la categoria.

Adesso è ufficiale. Firmato il nuovo contratto dei presidi. Il testo del rinnovo contrattuale 2022-2024, sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), riguarda 7.550 dirigenti scolastici, a partire dai presidi, e 360 dirigenti delle università e.🔗 Leggi su Today.it

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