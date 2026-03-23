La poesia massese ha il suo luogo di riconoscimento. L’altra mattina al parco pubblico dei Quercioli, attiguo alla piazza Madonna dei Quercioli, si è svolta la cerimonia di intitolazione del parco alla Poesia in dialetto massese, primo parco in Italia ad essere dedicato al dialetto. Alla cerimonia hanno presenziato il sindaco Francesco Persiani con gli assessori Roberto Acerbo, Ferrari e i consiglieri Filippo Badiali, Giovanbattista Ronchieri, Lorenzo Pascucci, il consigliere Alberto Tarabella in rappresentanza della Provincia, il maggiore dei Carabinieri Alessandro Manneschi e il parroco Don Claudio Hitaj. Gli alunni delle scuole elementari... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parco della poesia in dialetto massese. Festa con gli alunni della scuola’Collodi’

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