Quasi 359 mila alunni con disabilità +26% in cinque anni 27% prof sostegno non specializzati
Il numero di alunni con disabilità è salito a quasi 359 mila, con un aumento del 26% rispetto a cinque anni fa, a causa di una maggiore consapevolezza e diagnosi precoce. Tra questi, il 27% ha insegnanti di sostegno non specializzati, sottolineando le criticità nel sistema scolastico. La crescita degli studenti con bisogni educativi speciali richiede interventi immediati per migliorare il supporto in classe. La situazione resta complessa e richiede risposte concrete.
Nell’anno scolastico 20232024 gli alunni con disabilità iscritti nelle scuole italiane sono quasi 359 mila, pari al 4,5% del totale degli studenti. Il dato, tratto dal Rapporto Istat 2025 e riferito in Commissione Infanzia alla Camera dalla sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti, segna un aumento di circa 21 mila unità rispetto all’anno precedente, con una crescita del 6%. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
