Quasi 359 mila alunni con disabilità +26% in cinque anni 27% prof sostegno non specializzati

Il numero di alunni con disabilità è salito a quasi 359 mila, con un aumento del 26% rispetto a cinque anni fa, a causa di una maggiore consapevolezza e diagnosi precoce. Tra questi, il 27% ha insegnanti di sostegno non specializzati, sottolineando le criticità nel sistema scolastico. La crescita degli studenti con bisogni educativi speciali richiede interventi immediati per migliorare il supporto in classe. La situazione resta complessa e richiede risposte concrete.