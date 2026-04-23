Ospedale San Gerardo piano di assunzioni | concorsi per 19 posti a tempo indeterminato

L'ospedale San Gerardo dei Tintori ha pubblicato bandi di concorso per l’assunzione di 19 professionisti a tempo indeterminato. Le selezioni riguardano diverse figure professionali e rappresentano una novità importante nel settore sanitario della regione. La struttura si trova nella zona a sud di Milano e ha avviato le procedure di reclutamento attraverso questa serie di concorsi pubblici.

Nuove opportunità di lavoro nel cuore della sanità lombarda, non lontano da Milano. L'Irccs San Gerardo dei Tintori ha aperto le porte a 19 nuovi professionisti, lanciando una serie di bandi per assunzioni con contratti a tempo indeterminato.Un'occasione significativa per chi cerca stabilità in.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate L'ospedale San Gerardo assume a tempo indeterminato: 19 posti nel mondo della sanitàPer chi cerca un’occupazione nel settore sanitario l’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza ha bandito diversi concorsi. Comune di Terni, dodici nuovi posti a tempo indeterminato: in arrivo i concorsiDue distinte determinazioni dirigenziali aprono le porte a nuovi concorsi in Comune. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tempi di attesa delle prestazioni sanitarie; Monza. Bertolaso al San Gerardo per incontro con i media sull’intervento di separazione delle gemelle siamesi; Ospedale di Monza, la rinascita della gemella siamese arrivata dal Senegal; Zanzare nelle sale operatorie, disinfestazione all'ospedale di Monza. Ospedale San Gerardo, piano di assunzioni: concorsi per 19 posti a tempo indeterminatoL'Irccs di via Pergolesi cerca infermieri, assistenti e tecnici sanitari. Ecco tutti i profili ricercati dal nosocomio monzese e come presentare la domanda entro il 21 maggio ... milanotoday.it L'ospedale San Gerardo assume a tempo indeterminato: 19 posti nel mondo della sanitàPer chi cerca un’occupazione nel settore sanitario l’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza ha bandito diversi concorsi. È alla ricerca di 19 lavoratori da inserire nell’ospedale con contratti a tempo ... monzatoday.it A dieci mesi dall’intervento record all’Irccs ospedale San Gerardo di Monza, la gemellina sopravvissuta sorprende i medici: oggi cammina, parla e canta Ulteriori dettagli nel primo commento - facebook.com facebook