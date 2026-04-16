Concorsi scuola in Campania quasi 5.000 assunzioni entro settembre L’USR | Al lavoro per accelerare le fasi vogliamo dare un segnale concreto di stabilità
In Campania, sono previste circa 5.000 assunzioni nel settore scuola entro la fine di settembre, secondo quanto comunicato dall’Ufficio scolastico regionale. L’ente ha annunciato di essere al lavoro per accelerare le procedure e offrire un segnale di stabilità ai docenti coinvolti. Dietro questi numeri si nascondono storie di vita e progetti di lungo termine, con un impatto diretto sulla qualità dell’istruzione nella regione.
Dietro i numeri di un concorso ci sono sempre storie di vita, sogni di stabilità e, soprattutto, il futuro degli studenti. Per la scuola in Campania si apre una stagione nuova: l’obiettivo è mettere la parola "fine" alla giostra dei supplenti e garantire alle classi volti familiari e continuità nel tempo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
Legge elettorale, Salvini: “Deve assicurare stabilità e dare valore concreto al voto”Rispondendo alle domande dei cronisti, Salvini ha spiegato che ogni testo normativo può essere perfezionato, ma ha anche sottolineato di non aver...
Leggi anche: Rubano (FI): “Nuove assunzioni Polizia Penitenziaria sono segnale concreto per migliaia di giovani”
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO]; Concorso EAV Napoli Amministrativi e Manutentori 2026: 5 posti per categorie protette; Concorso PNRR3 docenti secondaria: proseguono le convocazioni per le prove orali e pratiche [IN AGGIORNAMENTO]; Scuola Superiore Meridionale di Napoli: concorso per collaboratori diplomati, lavoro a tempo indeterminato.
Scuola, in Campania pronte 4750 assunzioni di profSi tratta di un piano di assunzioni senza precedenti, pensato per ridurre il precariato e garantire maggiore continuità didattica ... ilfattovesuviano.it
Campania Ecomovie: concorso per studenti sul tema della promozione culturale ambientale10/03/2025 - La Regione Campania ha programmato la realizzazione di uno specifico concorso, al fine di favorire la partecipazione di giovani studentesse e studenti ... regione.campania.it
Concorsi o esami in vista Se lavori nella scuola hai diritto a permessi dedicati. In questo video ti spiego in modo semplice come funzionano. Salva il post e segui “Diritti in pillole”. https://www.orizzontescuola.it/i-diritti-di-docenti-e-ata-di-ruolo-e-precari-spiegati facebook