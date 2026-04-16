Concorsi scuola in Campania quasi 5.000 assunzioni entro settembre L’USR | Al lavoro per accelerare le fasi vogliamo dare un segnale concreto di stabilità

In Campania, sono previste circa 5.000 assunzioni nel settore scuola entro la fine di settembre, secondo quanto comunicato dall’Ufficio scolastico regionale. L’ente ha annunciato di essere al lavoro per accelerare le procedure e offrire un segnale di stabilità ai docenti coinvolti. Dietro questi numeri si nascondono storie di vita e progetti di lungo termine, con un impatto diretto sulla qualità dell’istruzione nella regione.

Dietro i numeri di un concorso ci sono sempre storie di vita, sogni di stabilità e, soprattutto, il futuro degli studenti. Per la scuola in Campania si apre una stagione nuova: l’obiettivo è mettere la parola "fine" alla giostra dei supplenti e garantire alle classi volti familiari e continuità nel tempo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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