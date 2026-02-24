Students' corner giovedì 26 febbraio incontro con Marco Lenzi sulla musica d' avanguardia nel cinema degli anni ' 60

Marco Lenzi partecipa a un evento presso il Conservatorio di Livorno per parlare della musica d’avanguardia nel cinema degli anni ‘60. La sua presenza deriva dall’interesse degli studenti a approfondire le innovazioni musicali di quell’epoca. Durante l’incontro, saranno analizzati alcuni film e le scelte sonore rivoluzionarie di quegli anni. L’appuntamento si svolge nel contesto della rassegna “Students' Corner”, rivolta a stimolare discussioni tra i giovani.

Prosegue al Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno la rassegna "Students' Corner – Giovedì sera al Mascagni", lo spazio di iniziative serali ideate e curate dagli studenti, pensato per favorire confronto, riflessione e condivisione su temi culturali e professionali di interesse per la comunità musicale e per la cittadinanza. Il secondo incontro è in programma giovedì 26 febbraio alle 20 nell'Auditorium Cesare Chiti del Conservatorio con la conferenza "Di alcuni usi della musica colta d'avanguardia nel cinema degli anni Sessanta". Si tratterà di un vero e proprio cineforum dedicato al grande cinema d'autore italiano, durante il quale il prof.

