Conservatorio Cherubini un concerto celebra i 60 anni della Scuola di Musica Elettronica

Il Conservatorio Cherubini ha organizzato un concerto per festeggiare i 60 anni della Scuola di Musica Elettronica. L'evento si è svolto a Firenze il 27 aprile 2026. La scuola è stata fondata nel 1965 da un musicista veneziano trasferitosi in città. La serata ha visto esibizioni di studenti e docenti, con pezzi che hanno attraversato diversi decenni di musica elettronica. È stata una occasione per ripercorrere la storia e le innovazioni della scuola.

Firenze, 27 aprile 2026 - Nel segno dell'innovazione. Era il 1965, quando un veneziano trapiantato a Firenze diventò pioniere della computer music e della musica elettronica: arrivato in città dopo aver conseguito la cattedra di violoncello al Conservatorio Luigi Cherubini nel 1956, il veneto Pietro Grossi aveva fondato nel 1963 con mezzi propri lo studio di Fonologia Musicale S 2F M, un inedito su scala internazionale: così, appena due anni dopo, ecco l'istituzione della prima Scuola nazionale di Musica Elettronica presso il Conservatorio, a cui seguirà il corso di informatica musicale, avviato nel 1984. Nel mezzo, tante...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Conservatorio Cherubini, un concerto celebra i 60 anni della Scuola di Musica Elettronica Notizie correlate Grande concerto del Conservatorio per i due secoli di scuola pubblica di musicaEra il lontano 1826 quando, ancora sotto il dominio dell'impero austriaco, nacque a Udine la Società filarmonico drammatica udinese, la prima scuola... Leggi anche: Un concerto in più per i Pooh e 60 anni di storia della musica all'Arena di Verona Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: I Martedì del Cherubini, studenti del Conservatorio in concerto all'Institut français Firenze; WARM 2026 | Workshop 2; Masterclass di Michael Axinn; Accademia e Bargello. Restauri live e musica. Non solo visite al museo. Firenze, Stefano Bollani torna al Cherubini per un concerto con gli studentiFirenze, 2 aprile 2026 – Trentatré anni dopo aver conseguito il diploma in pianoforte classico al Conservatorio Luigi Cherubini, Stefano Bollani fa ritorno nella sua casa musicale. Martedì 7 ... lanazione.it Firenze, musica e parole in 'Scene da concerto' al Conservatorio CherubiniFirenze, 7 marzo 2025 – In occasione della Giornata Internazionale della donna, l’8 marzo (e poi il 22 marzo alle ore 16, sempre ad ingresso gratuito) nella sala Buonumore del Conservatorio di Musica ... lanazione.it EOA | CONCERTO FINALE EUROPEAN OPERA ACADEMY 2026 - Giovedì 30 aprile 2026 ore 17.45 "A room with a view on Italian Belcanto” Sala del Buonumore Pietro Grossi Conservatorio Cherubini - Piazza delle Belle Arti 2, Firenze Sul palco: Ense - facebook.com facebook