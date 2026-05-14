Scuola Collodi sospesa per aria scala interdetta e classi chiuse | bimbi costretti a usare quella antincendio esterna

Da palermotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una scuola della zona, alcune aule sono state chiuse a causa di infiltrazioni d’acqua, mentre la scala interna è stata interdetta per motivi di sicurezza. I bambini sono costretti a utilizzare quotidianamente la scala antincendio esterna in acciaio, considerata una soluzione temporanea. La struttura presenta diverse criticità che hanno portato alla sospensione delle attività in alcune parti dell’edificio, creando disagi e condizioni di rischio per gli studenti e il personale scolastico.

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La scala interna interdetta, alcune aule chiuse per infiltrazioni d’acqua, classi trasferite in un altro plesso e bambini costretti ogni giorno a salire e scendere dalla scala antincendio esterna in acciaio, con tutti i rischi del caso. Succede alla scuola Carlo Collodi di via Briuccia, plesso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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