Scuola Collodi sospesa per aria scala interdetta e classi chiuse | bimbi costretti a usare quella antincendio esterna

In una scuola della zona, alcune aule sono state chiuse a causa di infiltrazioni d’acqua, mentre la scala interna è stata interdetta per motivi di sicurezza. I bambini sono costretti a utilizzare quotidianamente la scala antincendio esterna in acciaio, considerata una soluzione temporanea. La struttura presenta diverse criticità che hanno portato alla sospensione delle attività in alcune parti dell’edificio, creando disagi e condizioni di rischio per gli studenti e il personale scolastico.

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