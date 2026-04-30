Nuova mensa alla Collodi | più spazio e servizi per le scuole di Isola della Scala

La scuola Collodi di Isola della Scala ha aperto una nuova sala mensa più ampia, destinata anche alle altre scuole primarie e dell'infanzia appartenenti all'istituto comprensivo Fratelli Corrà. La struttura offre nuovi spazi e servizi per gli studenti, migliorando le condizioni di refezione scolastica. L'inaugurazione si è svolta di recente, coinvolgendo le autorità locali e il personale scolastico.

La scuola Collodi di Isola della Scala ha inaugurato la nuova sala mensa che servirà anche altre scuole primarie e dell’infanzia dell'istituto comprensivo Fratelli Corrà. L’edificio sorge sul lato ovest della scuola e offre una superficie di 415 metri quadrati, con una sala dedicata ai pasti e.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Fano scala il podio nazionale: la mensa scolastica è tra le migliori? Cosa sapere Fano ottiene il terzo posto nazionale nella classifica mensa scolastica durante il summit Roma. Leggi anche: Imparare giocando coi mattoncini: Brick Education, un concorso dedicato alle scuole nel 200° anniversario della nascita di Carlo Collodi Approfondimenti e contenuti Si parla di: Inaugurata la nuova mensa della scuola Collodi a Isola della Scala; Mensa Collodi, il taglio del nastro: 1,2 milioni per il futuro degli studenti. Mensa Collodi, il taglio del nastro: 1,2 milioni per il futuro degli studentiUna risposta alle esigenze delle famiglie arriva con la nuova mensa alla scuola Collodi di Isola della Scala: 170 posti e cucina hi-tech ... veronaoggi.it