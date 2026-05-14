Scritte fasciste in città Ciavarrella | Respingiamo le accuse di Diritti in comune Sospetto di una regia ben precisa

Sono state segnalate scritte con contenuti fascisti in diverse zone della città. Un rappresentante del movimento politico coinvolto ha dichiarato di respingere con fermezza le accuse provenienti da un'organizzazione locale, ritenendo che ci sia una regia ben precisa dietro le scritte. La questione ha suscitato reazioni da parte delle autorità e dei residenti, che chiedono interventi rapidi per chiarire la situazione.

"Respingiamo con la massima fermezza e con profondo sdegno i tentativi di accostare il nome di Futuro Nazionale ad alcune scritte apparse sui muri della nostra città. Chi imbratta i muri e calpesta il decoro urbano non ci appartiene, non rappresenta le nostre idee e non ha nulla a che fare con la.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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